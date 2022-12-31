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Количество раненых из-за атаки на Киев растет

Фото: количество раненых из-за атаки на Киев растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В результате атаки на Киев уже 7 человек ранены, 1 погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе", - рассказал он.

По его словам, один человек - в крайне тяжелом состоянии.

Обновлено (15:33)

По словам мэра Киева, в медучрежения столицы госпитализированы уже 11 постадавших в результате ракетной атаки по городу.

Как сообщалось, в Киеве днем 31 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. До этого сообщалось о 5 пострадавших и 1 погибшем. Поврежден отель.

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