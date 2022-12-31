У Києві пролунало кілька вибухів

У Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За кілька хвилин до цього голова Сумської ОВ Максим Марченко у Telegram попередив, що ракети "на підльоті до області". Вони могли летіти у бік Києва.

Офіційної інформації від військової адміністрації міста поки не було.

Повідомляється, що звуки вибухів було чути у різних районах столиці. Їхні причини поки невідомі. Мабуть, над регіоном працює система ППО.

Нагадаємо, в Україні вдень 31 грудня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів Всі подробиці про ситуацію в регіонах - читайте тут .

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