Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася: у яких областях їх найбільше

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 18:30
UA EN RU
Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася: у яких областях їх найбільше Фото: Пенсії в Україні отримують 10,2 млн осіб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 203,5 тисячі осіб. Це на 144,6 тисячі менше, ніж у грудні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 867,1 тисячі осіб. Крім того, у Києві 745,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 688,4 тисячі, у Львівській області - 664,2 тисячі, у Донецькій області - 593,7 тисячі осіб.

Інформація про чисельність одержувачів пенсій через банки та виплатні об'єкти поштового зв'язку за вересень 2025 року (тисяч осіб)
Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася: у яких областях їх найбільше

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 360,8 тисячі. Решта 1 млн 842,7 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 жовтня 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,4%. У цьому держбанку отримують гроші 4,879 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,0%, пенсії отримують 2,595 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 298,8 тисячі осіб (3,6%). В інших банках отримують гроші 587,8 тисячі осіб (7,0%).
Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася: у яких областях їх найбільше

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-вересень 2025 року склала 509 млрд гривень, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році (456 млрд гривень).
Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася: у яких областях їх найбільше

Пенсії в Україні

Нагадаємо, у грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисячі менше, ніж рік тому.

Станом на 1 жовтня 2025 року середня пенсія становила 6 437 гривень. Серед регіонів найвищі пенсії в Києві - 8 848 гривень. Далі йдуть Донецька (7 912 гривень), Луганська (7 398 гривень), Дніпропетровська (7 168 гривень) і Київська області (6 791 гривня).

