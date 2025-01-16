ПФУ повідомив, як за рік змінилася кількість пенсіонерів та де вони отримують гроші

У грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисяч менше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ) .

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 875,5 тисяч осіб. Крім того, у Києві 747,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,7 тисяч, у Львівській області - 669,0 тисяч, у Донецькій області - 611,5 тисяч, осіб.

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку за грудень 2024 року (тисяч осіб)

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,381 млн осіб. Решта 1,967 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 січня 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 57,8%. У цьому держбанку отримують гроші 4,840 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,7%, пенсії отримують 2,660 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 307 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують гроші 573,7 тисячі осіб (6,8%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2024 року склала 616,89 млрд гривень, що на 11,9% більше, ніж у 2023 році (551,21 млрд гривень).