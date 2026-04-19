Кількість нових біженців у ЄС помітно зменшується: які країни більше не в пріоритеті

Згідно з даними Єврокомісії, у першому кварталі 2026 року в країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії подали 173 082 заяви на притулок. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше заяв традиційно подають у великих країнах ЄС:

Франція - 34 643 заяви

Іспанія - 32 630

Італія - 32 602

Німеччина - 28 922

Водночас у деяких країнах кількість звернень залишається мінімальною:

Угорщина - 26 заяв

Словаччина - 35

Найбільше заявників прибули з Венесуели, Афганістану та Бангладеш. Водночас кількість заяв від сирійців різко скоротилася - на 63% до 5556. Ще помітніше впало число заяв від громадян України - до 4073, що на 57% менше, ніж роком раніше.

Експерти вважають, що саме скорочення потоку з цих двох країн, які раніше формували значну частину міграції до ЄС, стало ключовим фактором загального зниження.