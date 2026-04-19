UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кількість нових біженців у ЄС помітно зменшується: які країни більше не в пріоритеті

13:50 19.04.2026 Нд
2 хв
Найменше заявок отримали Угорщина та Словаччина - лише 26 та 35 звернень
aimg Марія Науменко
Фото: біженці з України (Getty Images)

У Європі зафіксували спад міграції - кількість нових заяв на притулок знизилася на 18%, а експерти пов’язують це як із жорсткішою політикою, так і зі зміною країн походження мігрантів.

Згідно з даними Єврокомісії, у першому кварталі 2026 року в країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії подали 173 082 заяви на притулок. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше заяв традиційно подають у великих країнах ЄС:

  • Франція - 34 643 заяви

  • Іспанія - 32 630

  • Італія - 32 602

  • Німеччина - 28 922

Водночас у деяких країнах кількість звернень залишається мінімальною:

  • Угорщина - 26 заяв

  • Словаччина - 35

Найбільше заявників прибули з Венесуели, Афганістану та Бангладеш. Водночас кількість заяв від сирійців різко скоротилася - на 63% до 5556. Ще помітніше впало число заяв від громадян України - до 4073, що на 57% менше, ніж роком раніше.

Експерти вважають, що саме скорочення потоку з цих двох країн, які раніше формували значну частину міграції до ЄС, стало ключовим фактором загального зниження.

Паралельно в окремих країнах Європи тривають дискусії щодо посилення міграційної політики. Зокрема, у Швейцарії розглядають можливість проведення референдуму про обмеження чисельності населення, що потенційно може вплинути на умови перебування іноземців.

У разі підтримки ініціативи не виключається перегляд статусу захисту "S" для українців і можливе обмеження в’їзду нових біженців.

Водночас інші країни продовжують підтримку. У Молдові дію тимчасового захисту для українців подовжили до 1 березня 2027 року, а в Ірландія автоматично продовжили імміграційні дозволи до весни 2027-го. Це гарантує збереження права на легальне перебування та доступ до базових соціальних послуг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
