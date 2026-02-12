Кінець гостинності? Швейцарія готує ліміт населення: що буде з біженцями з України

Референдум у Швейцарії про ліміт населення може обернутися для українців скасуванням статусу "S" та забороною на в’їзд нових біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Swissinfo.

Причиною занепокоєння став план правої "Швейцарської народної партії" (SVP), яка вимагає законодавчо зупинити приріст населення на позначці 10 мільйонів осіб до 2050 року.

Голосування відбудеться 14 червня, повідомив уряд Швейцарії.

Якщо пропозицію ухвалять, це спричинить обмеження імміграції, включно з наданням притулку та возз’єднанням сімей, після досягнення 10-мільйонної межі населення. Водночас уряд і парламент виступають проти ініціативи, вважаючи її надто жорсткою та потенційно небезпечною для економіки.

Чому ініціатива викликає суперечки

За останні десятиліття населення Швейцарії зросло майже на 70% - з 1960 року до 9,1 мільйона - переважно завдяки високому попиту на робочу силу та привабливості країни для мігрантів. Прихильники обмеження чисельності населення стверджують, що зростання населення призвело до перевантаження інфраструктури та дефіциту житла.

Однак ініціатива суперечлива, оскільки може вплинути на пакт про вільне пересування Швейцарії з ЄС. Обмеження імміграції здатне ускладнити доступ швейцарських компаній до кваліфікованих кадрів за кордоном, а також поставити під загрозу інші угоди, що забезпечують доступ експортерів країни до єдиного ринку ЄС.

Підтримка серед населення

Згідно з опитуванням у грудні 2025 року, ініціатива мала підтримку близько 48% виборців. Експерти пояснюють це поєднанням економічного розчарування та антиіммігрантських настроїв у країні.

"ВВП на душу населення не зростав протягом останніх трьох років, а реальна заробітна плата знизилася", - зазначив професор Університету Санкт-Галлена Стефан Легге. "Досить багато людей зараз живуть у гіршому становищі, ніж три роки тому. А потім ви шукаєте когось винного".

Згідно з документом, що мають прийняти, якщо чисельність населення перевищить 9,5 мільйона, уряд зобов’язаний:

Припинити розгляд нових заявок на притулок;

Суттєво обмежити право на возз’єднання сімей;

Скасувати дію тимчасових статусів захисту, до яких належить і український статус «S».

Чому це стосується українців саме зараз?

Хоча референдум запланований на червень, його результати можуть миттєво змінити риторику Берна. Для понад 65 тисяч українців це означає перехід від політики інтеграції до політики «стимулювання повернення». В ініціативі чітко прописано: якщо ліміт буде досягнуто, міжнародні договори про вільне пересування та гуманітарні місії можуть бути переглянуті або розірвані.

Позиція влади та бізнесу

Водночас швейцарський бізнес та ліберальні партії виступають категорично проти. Вони наголошують, що штучне обмеження населення викличе гострий дефіцит робочих рук, від якого вже сьогодні потерпає економіка країни.