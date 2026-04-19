Количество новых беженцев в ЕС заметно уменьшается: какие страны больше не в приоритете

Согласно данным Еврокомиссии, в первом квартале 2026 года в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии подали 173 082 заявления на убежище. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего заявлений традиционно подают в крупных странах ЕС:

Франция - 34 643 заявления

Испания - 32 630

Италия - 32 602

Германия - 28 922

В то же время в некоторых странах количество обращений остается минимальным:

Венгрия - 26 заявлений

Словакия - 35

Больше всего заявителей прибыли из Венесуэлы, Афганистана и Бангладеш. В то же время количество заявлений от сирийцев резко сократилось - на 63% до 5556. Еще заметнее упало число заявлений от граждан Украины - до 4073, что на 57% меньше, чем годом ранее.

Эксперты считают, что именно сокращение потока из этих двух стран, которые ранее формировали значительную часть миграции в ЕС, стало ключевым фактором общего снижения.