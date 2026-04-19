Количество новых беженцев в ЕС заметно уменьшается: какие страны больше не в приоритете

13:50 19.04.2026 Вс
2 мин
Меньше всего заявок получили Венгрия и Словакия - всего 26 и 35 обращений
aimg Мария Науменко
Фото: беженцы из Украины (Getty Images)

В Европе зафиксировали спад миграции - количество новых заявлений на убежище снизилось на 18%, а эксперты связывают это как с более жесткой политикой, так и с изменением стран происхождения мигрантов.

Согласно данным Еврокомиссии, в первом квартале 2026 года в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии подали 173 082 заявления на убежище. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего заявлений традиционно подают в крупных странах ЕС:

  • Франция - 34 643 заявления

  • Испания - 32 630

  • Италия - 32 602

  • Германия - 28 922

В то же время в некоторых странах количество обращений остается минимальным:

  • Венгрия - 26 заявлений

  • Словакия - 35

Больше всего заявителей прибыли из Венесуэлы, Афганистана и Бангладеш. В то же время количество заявлений от сирийцев резко сократилось - на 63% до 5556. Еще заметнее упало число заявлений от граждан Украины - до 4073, что на 57% меньше, чем годом ранее.

Эксперты считают, что именно сокращение потока из этих двух стран, которые ранее формировали значительную часть миграции в ЕС, стало ключевым фактором общего снижения.

Параллельно в отдельных странах Европы продолжаются дискуссии по ужесточению миграционной политики. В частности, в Швейцарии рассматривают возможность проведения референдума об ограничении численности населения, что потенциально может повлиять на условия пребывания иностранцев.

В случае поддержки инициативы не исключается пересмотр статуса защиты "S" для украинцев и возможное ограничение въезда новых беженцев.

В то же время другие страны продолжают поддержку. В Молдове действие временной защиты для украинцев продлили до 1 марта 2027 года, а в Ирландии автоматически продлили иммиграционные разрешения до весны 2027-го. Это гарантирует сохранение права на легальное пребывание и доступ к базовым социальным услугам.

