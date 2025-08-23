Кількість допомоги збільшиться: у НАТО розкрили об'єми переданого Україні озброєння

"У 2024 році об'єми переданої допомоги досягли 50 млрд доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 млрд доларів, але до кінця року ми відповідатимемо попередньому показнику; прогнози дуже оптимістичні", - зазначив Драгоне.

За його словами, країни НАТО мають намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшувати її.

"Українська армія – це взірець для Європи. За кожної нагоди НАТО повторює, що наша повна підтримка України ніколи не змінювалася і не зміниться, доки не буде справедливого та тривалого миру", - додав він.