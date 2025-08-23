RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Количество помощи увеличится: в НАТО раскрыли объемы переданного Украине вооружения

Фото: в НАТО раскрыли объемы переданного Украине вооружения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина в 2024 году получила от стран НАТО военную помощь на 50 млрд долларов, но в этом году количество переданного вооружения увеличится.

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"В 2024 году объемы переданной помощи достигли 50 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 млрд долларов, но до конца года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы очень оптимистичны", - отметил Драгоне.

По его словам, страны НАТО намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать ее.

"Украинская армия - это образец для Европы. При каждом удобном случае НАТО повторяет, что наша полная поддержка Украины никогда не менялась и не изменится, пока не будет справедливого и длительного мира", - добавил он.

 

Новая инициатива США и НАТО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину. Трамп уверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

В частности, ранее стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПомощь Украине