Количество помощи увеличится: в НАТО раскрыли объемы переданного Украине вооружения

"В 2024 году объемы переданной помощи достигли 50 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 млрд долларов, но до конца года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы очень оптимистичны", - отметил Драгоне.

По его словам, страны НАТО намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать ее.

"Украинская армия - это образец для Европы. При каждом удобном случае НАТО повторяет, что наша полная поддержка Украины никогда не менялась и не изменится, пока не будет справедливого и длительного мира", - добавил он.