Кількість депутатів в Раді наближається до 400. Ще один колишній "регіонал" складає мандат

Железняк розмістив заяву депутата про складання мандату.

Колишній регіонал

За даними руху "Чесно", Шпенов у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом (Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Позафракційний, член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок". У раді - член Комітету з питань правової політики.

У 2014 році обраний до Ради 8 скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом член фракції "Опозиційний Блок".

У 2012 році був обраний до Верховної ради від Партії регіонів за тим же округом, а у 2007 році - за списком під номером 142. Обидва рази був членом партії. 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.