Кількість депутатів в Раді наближається до 400. Ще один колишній "регіонал" складає мандат

Позафракційний народний депутат-мажоритарщик Дмитро Шпенов вирішив скласти мандат. Оскільки вибори на окрузі під час війни неможливі, кількість депутатів у Раді скоротиться до 401 від 450 конституційного складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Железняк розмістив заяву депутата про складання мандату.
Колишній регіонал
За даними руху "Чесно", Шпенов у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом (Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Позафракційний, член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок". У раді - член Комітету з питань правової політики.
У 2014 році обраний до Ради 8 скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом член фракції "Опозиційний Блок".
У 2012 році був обраний до Верховної ради від Партії регіонів за тим же округом, а у 2007 році - за списком під номером 142. Обидва рази був членом партії. 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.
Нагадаємо, останнім часом кілька депутатів вирішили скласти мандат. Зокрема, про своє рішення повідомив колишній "регіонал" Максим Єфімов, який був обраний на окрузі у Краматорську.
Також вирішив скласти мандату депутат з фракції "Батьківщина" Віталій Данілов. Він пройшов по загальному округу, тому замість нього до Ради зайде наступний колега по списку.