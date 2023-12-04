Количество депутатов в Раде приближается к 400. Еще один бывший "регионал" сдает мандат

Железняк разместил заявление депутата о сдаче мандата.

Бывший регионал

По данным движения "Честно", Шпенов в 2019 году был избран в Верховную раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область). Внефракционный, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок". В Раде член Комитета по вопросам правовой политики.

В 2014 году избран в Раду 8 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу член фракции "Оппозиционный блок".

В 2012 году был избран в Верховную раду от Партии регионов по тому же округу, а в 2007 году - по списку под номером 142. Оба созыва был членом партии. 16 января 2014 голосовал за диктаторские законы.