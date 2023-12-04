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Количество депутатов в Раде приближается к 400. Еще один бывший "регионал" сдает мандат

Фото: Дмитрий Шпенов сдает депутатский мандат (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Внефракционный народный депутат-мажоритарщик Дмитрий Шпенов решил сложить мандат. Поскольку выборы в округе во время войны невозможны, количество депутатов в Раде сократится до 401 от 450 конституционного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк разместил заявление депутата о сдаче мандата.

Бывший регионал

По данным движения "Честно", Шпенов в 2019 году был избран в Верховную раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область). Внефракционный, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок". В Раде член Комитета по вопросам правовой политики.

В 2014 году избран в Раду 8 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу член фракции "Оппозиционный блок".

В 2012 году был избран в Верховную раду от Партии регионов по тому же округу, а в 2007 году - по списку под номером 142. Оба созыва был членом партии. 16 января 2014 голосовал за диктаторские законы.

Напомним, в последнее время несколько депутатов решили сложить мандат. В частности, о своем решении сообщил бывший "регионал" Максим Ефимов, избранный на округе в Краматорске.

Также решил составить мандату депутат из фракции "Батькивщина" Виталий Данилов. Он прошел по общему округу, поэтому вместо него в Раду зайдет следующий коллега по списку.

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