UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Дніпра Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Кількість депортацій з ЄС стрімко зростає, але в Єврокомісії все одно незадоволені

21:15 25.04.2026 Сб
2 хв
ЄС збирається ухвалити більш жорсткі правила для в'їзду мігрантів на проживання
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: перетин кордону мігарнтки в Польщі (Getty Images)

У Єврокомісії закликають до посилення правил депортації з ЄС, незважаючи на те, що показник тих, хто повернувся на Батьківщину, і так значно зріс за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як вважає Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер, потрібно посилити правила депортації з Союзу, оскільки поточного зростання кількості виїздів мігрантів недостатньо.

Зазначається, що 2025 року в ЄС було репатрійовано (прийнято) 28% мігрантів, які повинні були покинути Євросоюз, і це найвищий показник за останнє десятиліття.

Минулого року понад 491 тисяча осіб підлягали репатріації, і з них депортували близько 135 тисяч. У 2022 році рівень репатріації становив 16%.

Говорячи про депортацію, причиною її зростання в ЄС, серед іншого, є послідовні дії держав-членів, а також більша стабільність у деяких країнах, що приймають мігрантів, і поліпшення інформаційної системи.

"Однак ми не можемо бути задоволені великою кількістю депортацій минулого року. Старі правила щодо депортації нелегальних мігрантів у ЄС просто не працюють достатньо ефективно", - наголосив Бруннер.

За його словами, тому важливо ухвалити новий регламент про репатріацію, який Європейська комісія в березні минулого року представила на голосування до Європейського парламенту і 27 держав-членів.

Єврокомісар заявив, що новий регламент встановлює "суворіші правила для правопорушників, чіткіші й обов'язковіші зобов'язання для осіб, щодо яких ухвалено рішення про депортацію, і забезпечує більшу ефективність у співпраці держав-членів".

Регламент про репатріацію, серед іншого, передбачає, що осіб, які не отримують захисту і зобов'язані виїхати, можна довше утримувати під вартою до депортації.

Крім того, він дає змогу депортувати прохачів притулку в так звані "центри повернення" до країн за межами ЄС.

Зазначимо, що днями повідомлялося про спад міграції в Європі - кількість нових заяв на притулок знизилася на 18%. Експерти пов'язують це як з більш жорсткою політикою, так і зі зміною країн походження мігрантів.

Водночас охочих переїхати до США на проживання стає дедалі менше, незважаючи на те, що Штати мають статус найпопулярнішого напрямку для комфортного життя.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
