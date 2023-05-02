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Кількість біженців через війну в Судані може зрости до 800 тисяч, - ООН

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Вівторок 02 травня 2023 02:51
Кількість біженців через війну в Судані може зрости до 800 тисяч, - ООН Фото: кількість біженців через війну в Судані може зрости до 800 тисяч людей (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

В ООН попередили, що до 800 тисяч мирних громадян можуть залишити Судан через бойові дії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заступник голови ООН у справах біженців Рауф Мазу заявив, що його агентство планувало еміграцію 815 тисяч осіб, включаючи 580 тисяч суданських та іноземних біженців, які нині мешкають у країні. За його словами, близько 73 тисяч людей уже залишили Судан.

Сотні людей було вбито та тисячі поранено за 16 днів боїв з того часу, як 15 квітня розбіжності між суданською армією та воєнізованими Силами оперативної підтримки переросли у збройний конфлікт.

У неділю обидві сторони домовилися продовжити на 72 години порушене перемир'я, і в ООН повідомили, що представники організації допоможуть провести переговори про перемир'я в Саудівській Аравії.

За даними міністерства охорони здоров'я Судану, щонайменше 528 людей загинули та 4599 – отримали поранення. В ООН повідомили про таку ж кількість загиблих, але вважають, що реальні втрати набагато вищі.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування.

ГУР повідомляло, що з Судану вдалося евакуювати 64 українці, а разом з ними і громадян Грузії, Канади та Перу. Маршрутом скористалося багато інших країн.

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