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Количество беженцев из-за войны в Судане может возрасти до 800 тысяч, - ООН

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Вторник 02 мая 2023 02:51
Количество беженцев из-за войны в Судане может возрасти до 800 тысяч, - ООН Фото: количество беженцев из-за войны в Судане может возрасти до 800 тысяч человек (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В ООН предупредили, что до 800 тысяч мирных граждан могут покинуть Судан из-за боевых действий в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заместитель главы ООН по делам беженцев Рауф Мазу заявил, что его агентство планировало эмиграцию 815 тысяч человек, включая 580 тысяч суданских и иностранных беженцев, которые в настоящее время проживают в стране. По его словам, около 73 тысяч человек уже покинули Судан.

Сотни людей были убиты и тысячи ранены за 16 дней боев с тех пор, как 15 апреля разногласия между суданской армией и военизированными Силами оперативной поддержки переросли в вооруженный конфликт.

В воскресенье обе стороны договорились продлить на 72 часа нарушенное перемирие, и в ООН сообщили, что представители организации помогут провести переговоры о перемирии в Саудовской Аравии.

По данным министерства здравоохранения Судана, по меньшей мере 528 человек погибли и 4599 – получили ранения. В ООН сообщили о таком же количестве погибших, но считают, что реальные потери намного выше.

Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

ГУР сообщало, что из Судана удалось эвакуировать 64 украинца, а вместе с ними и граждан Грузии, Канады и Перу. Маршрутом воспользовалось и многие другие страны.

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