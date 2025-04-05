Кілька українських посадовців пройшли поліграф через витік деталей угоди про надра, - FT

Як пише видання, президент України Володимир Зеленський наказав СБУ провести розслідування після того, як стався витік деталей нового проекту угоди між США та Україною про надра.

Розслідування ініціювали після того, як деталі угоди опублікував народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначав, що це не фінальний документ і текст, імовірно, редагуватимуть. Тобто це були побажання американської сторони станом на 23 березня. Ярослав Железняк зазначив, що його джерела - це не українські посадовці.

За даними Железняка, у новому варіанті угоди американці пропонують, щоб більшість в управлінні фондом становили представники США (3 з 5 членів). Угода нібито стосується всіх корисних копалин України: і нових, і вже тих, що використовуються. За інформацією нардепа, усі нові інвестиційні проекти спочатку повинні пропонуватися американській стороні. Водночас в угоді про гарантії безпеки для України нічого не зазначено.

Під час брифінгу з журналістами 28 березня президент Володимир Зеленський здивувався, що він сам ще не читав документ, а "депутати вже все знають".

Співрозмовники FT заявили, що перевірку на детекторі брехні вже пройшли працівники кількох міністерств, однак вони не уточнили, скількох саме людей уже перевірили. Джерела РБК-Україна в різних органах влади також підтверджують інформацію про поліграф.

Офіс президент на запит журналістів не відповів. А СБУ відповіла, що діє в межах закону, захищаючи безпеку України, і зберігає в таємниці деякі деталі своєї діяльності.