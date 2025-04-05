Несколько украинских чиновников прошли полиграф из-за утечки деталей соглашения о недрах, - FT

Нескольких украинских чиновников проверили на полиграфе. Причиной этого была утечка деталей соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.
Как пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский приказал СБУ провести расследование после того, как произошла утечка деталей нового проекта соглашения между США и Украиной о недрах.
Расследование инициировали после того, как детали соглашения опубликовал народный депутат Ярослав Железняк. Он отмечал, что это не финальный документ и текст, вероятно, будут редактировать. То есть это были пожелания американской стороны по состоянию на 23 марта. Ярослав Железняк отметил, что его источники - это не украинские чиновники.
По данным Железняка, в новом варианте соглашения американцы предлагают, чтобы большинство в управлении фондом составляли представители США (3 из 5 членов). Соглашение якобы касается всех полезных ископаемых Украины: и новых, и уже используемых. По информации нардепа, все новые инвестиционные проекты сначала должны предлагаться американской стороне. При этом в соглашении о гарантиях безопасности для Украины ничего не указано.
Во время брифинга с журналистами 28 марта президент Владимир Зеленский удивился, что он сам еще не читал документ, а "депутаты уже все знают".
Собеседники FT заявили, что проверку на детекторе лжи уже прошли сотрудники нескольких министерств, однако они не уточнили, сколько именно людей уже проверили. Источники РБК-Украина в различных органах власти также подтверждают информацию о полиграфе.
Офис президента на запрос журналистов не ответил. А СБУ ответила, что действует в рамках закона, защищая безопасность Украины, и сохраняет в тайне некоторые детали своей деятельности.
Напомним, что в феврале министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения о полезных ископаемых. США надеялись, что президент Украины Владимир Зеленский сразу подпишет соглашение, но этого не произошло.
Украина настаивает, что в соглашении должны быть гарантии безопасности от США, но Вашингтон против. США теперь предлагают новое соглашение об украинских ископаемых, а также нефти и газе.
По соглашению Украина и США создадут совместный инвестиционный фонд. Украина должна будет вносить в него 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации природноресурсных активов. США со своей стороны также будут делать соответствующие взносы.
Ожидается, что в ближайшее время украинская команда посетит США для обсуждения технических деталей.
Больше о переговорах о завершении войны и соглашении - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.