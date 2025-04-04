Сибіга про угоду по "рідкісноземам": українська делегація може незабаром відвідати США

Наразі Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди про корисні копалини. Вже найближчим часом Штати може відвідати українська делегація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу в ефірі телемарафону.

За словами Сибіги, також аналізується відповідність майбутньої угоди Конституції. "Угода не може суперечити євроінтеграції, ми кажемо це американцям", - наголосив він. Зокрема міністр додав, що до аналізу угоди залучать "одну з найвідоміших юридичних компаній", яка працюватиме у взаємодії з американськими партнерами та допомагатиме Україні. Також найближчим часом, як розповів міністр, українська делегація вирушить до США для подальших переговорів. Сьогодні ж, 4 квітня, може відбутись черговий раунд переговорів у форматі онлайн.