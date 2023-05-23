Польща та ще кілька країн почали тренувати українських пілотів на F-16, - Боррель

"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час", - сказав він.

У Борреля запитали, у яких країнах проходять навчання, на що він відповів: "У багатьох, наприклад, у Польщі. Вони вже почалися".

Глава дипломатії ЄС також додав, що винищувачі F-16 абсолютною необхідні Україні для продовження оборони.

F-16 для України

Британія та Нідерланди заявили про спільну роботу над створенням коаліції винищувачів для передачі Україні F-16. Пізніше до ініціативи приєдналась ще низка країн.

США довго вагалися, але зрештою президент Джо Байден на саміті G7 заявив, що погоджується на старт навчання українців на F-16. У Пентагоні вважають, що передача винищувачів тривати кілька місяців.

Зазначимо, що в Міноборони України сподіваються отримати від союзників 40-50 винищувачів, адже така кількість дозволить сформувати три-чотири ескадрильї.

Зауважимо, що Україна хоче отримати саме F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на фронті, а також прикривати небо, виступаючи як ППО.

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