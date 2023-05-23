Польша и еще несколько стран начали тренировать украинских пилотов на F-16, - Боррель

"Я счастлив, что в конце концов тренировки пилотов на F-16 начались в нескольких странах. Это займет время", - сказал он.

У Борреля спросили, в каких странах проходят учения, на что он ответил: "Во многих, например, в Польше. Они уже начались".

Глава дипломатии ЕС также добавил, что истребители F-16 абсолютно необходимы Украине для продолжения обороны.

F-16 для Украины

Британия и Нидерланды заявили о совместной работе по созданию коалиции истребителей для передачи Украине F-16. Позже к инициативе присоединился ряд стран.

США долго сомневались, но в конце концов президент Джо Байден на саммите G7 заявил, что соглашается на старт обучения украинцев на F-16. В Пентагоне считают, что передача истребителей будет длиться несколько месяцев.

Отметим, что в Минобороны Украины надеются получить от союзников 40-50 истребителей, ведь такое количество позволит сформировать три-четыре эскадрилья.

Заметим, что Украина хочет получить именно F-16, поскольку они могут выполнять боевые задания в тылу и на фронте, а также прикрывать небо, выступая как ПВО.

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