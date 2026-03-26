Какие потери понесла Россия в нефтебизнесе от украинских атак: свежие данные

Москва потеряла 40% нефтяных доходов из-за ряда факторов, один из которых - украинские дроновые атаки на НПЗ врага, нефтяные терминалы и другие объекты, позволяющие вести этот бизнес.

РФ потеряла до 40% экспорта нефти Россия столкнулась с самым масштабным сбоем экспорта нефти за современную историю - под ударом агрессора оказались ключевые порты, трубопроводы и танкеры. По меньшей мере 40% экспортных мощностей России по поставкам нефти сейчас остановлены. Это произошло из-за атак украинских дронов, и, как результат, повреждения инфраструктуры, а также проблем с логистикой, свидетельствуют расчеты Reuters. Речь идет примерно о 2 млн баррелей в сутки - значительной части поставок одного из крупнейших экспортеров нефти в мире.