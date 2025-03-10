За яких умов можливе введення іноземних військ в Україну: пояснення експерта

Як пояс нив Лос, в першу чергу, Європа може ввести свої війська, якщо адміністрація Сполучених Штатів Америки (США) погодиться на "бекстоп" - гарантії безпеки для європейських миротворців та підтримку їм.

Друга умова полягає в введені режиму припинення вогню, який завершить поточну стадію бойових дій й змусить Росію припинити агресію.

"Обидві умови виглядають дедалі малоймовірнішими, і тому європейцям доведеться переглянути свої варіанти. Але тривають інтенсивні переговори в різних форматах між європейськими цивільними та військовими лідерами", - пояснив Лос.