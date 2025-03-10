При каких условиях возможен ввод иностранных войск в Украину: объяснение эксперта

Как пояснил Лос, в первую очередь, Европа может ввести свои войска, если администрация Соединенных Штатов Америки (США) согласится на "бэкстоп" - гарантии безопасности для европейских миротворцев и поддержку им.

Второе условие заключается во введении режима прекращения огня, который завершит текущую стадию боевых действий и заставит Россию прекратить агрессию.

"Оба условия выглядят все более маловероятными, и поэтому европейцам придется пересмотреть свои варианты. Но продолжаются интенсивные переговоры в различных форматах между европейскими гражданскими и военными лидерами", - пояснил Лос.