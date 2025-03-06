Європа може створити "Небесний щит" з сотнею літаків для захисту від атак РФ на Україну, - ЗМІ

Європейські військово-повітряні сили із 120 винищувачів можуть захищати небо над Києвом і Західною Україною від російських атак. Це дозволить уникнути ескалації конфлікту з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, "Повітряний щит" буде являти собою зону повітряного захисту під керівництвом Європи, яка діятиме окремо від НАТО. Його буде задіяно для того, щоб зупинити атаки російських крилатих ракет і безпілотників на міста й інфраструктуру в Україні. Також можливо він буде діяти як частина "перемир'я в небі".

Дія такого щита може поширюватись на три діючі атомні електростанції України, міста Одеса і Львів, але не на лінію фронту або схід країни, і, згідно з нещодавно опублікованим документом, може "мати більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив, ніж 10 000 європейських сухопутних військ".

"Реалізація "Повітряного щита" стала б важливим компонентом посилення Європи, який гарантуватиме безпеку України ефективно і дієво", - сказав колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Хоча варіанти цієї пропозиції обговорювалися без прогресу відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, свіжа версія плану отримала новий імпульс цього тижня після зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Відомо, що проект "Повітряний щит" розробили колишні фахівці з планування RAF, які працюють спільно зі збройними силами України, і його запропонували європейським міністерствам оборони. Однак ті не виявили особливого бажання санкціонувати патрулювання українського неба, поки триває війна.

Останні події посилили дискусію щодо можливості захисту частини повітряного простору України, що може стати важливим елементом гарантій безпеки у разі припинення вогню. Однак у західних політичних колах існують побоювання, що залучення винищувачів НАТО може призвести до ескалації конфлікту, якщо російські війська атакують або зіб'ють один із літаків.

Водночас прихильники ініціативи вважають ризик для пілотів мінімальним, оскільки Москва з 2022 року не наважувалася використовувати бойову авіацію за межами лінії фронту. За словами розробників плану, відстань між літаками НАТО та російськими винищувачами складатиме понад 200 км, що знижує ймовірність прямого зіткнення.

Перемир'я між Україною та РФ

Нещодавно у пресслужбі президента Володимира Зеленського пояснили, що основою потенційного перемирʼя між Україною та Російською Федерацією обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.

Деякий час тому Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти надійного миру.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну", - написав Зеленський.