За яких умов можливе введення іноземних військ в Україну: пояснення експерта
В Європі наразі розглядають питання введення військових на територію України за двох умов, втім обидва дедалі виглядають малоймовірнішими.
Про це розповів науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, який спеціалізується на питаннях оборони, безпеки та технологій Рафаель Лос у матеріалі РБК-Україна "Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні".
Як пояс нив Лос, в першу чергу, Європа може ввести свої війська, якщо адміністрація Сполучених Штатів Америки (США) погодиться на "бекстоп" - гарантії безпеки для європейських миротворців та підтримку їм.
Друга умова полягає в введені режиму припинення вогню, який завершить поточну стадію бойових дій й змусить Росію припинити агресію.
"Обидві умови виглядають дедалі малоймовірнішими, і тому європейцям доведеться переглянути свої варіанти. Але тривають інтенсивні переговори в різних форматах між європейськими цивільними та військовими лідерами", - пояснив Лос.
Введення миротворців в Україну
Протягом останнього року західні партнери України активно порушували питання відправки військових до України у разі завершення повномасштабної війни. Нещодавно парламент Нідерландів підтримав резолюцію про можливе розгортання миротворців. У тому ж числі відправку військових не виключає й Швеція.
Тим часом ЗМІ пишуть, що Військово-повітряні сили (ВПС) Європи можуть захищати небо над Києвом і Західною Україною від російських атак, що дозволить уникнути ескалації конфлікту з Москвою.
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