За яких умов можливе введення іноземних військ в Україну: пояснення експерта

В Європі наразі розглядають питання введення військових на територію України за двох умов, втім обидва дедалі виглядають малоймовірнішими.

Про це розповів науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, який спеціалізується на питаннях оборони, безпеки та технологій Рафаель Лос у матеріалі РБК-Україна "Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні".