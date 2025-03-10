При каких условиях возможен ввод иностранных войск в Украину: объяснение эксперта

В Европе сейчас рассматривают вопрос введения военных на территорию Украины при двух условиях, впрочем оба все больше выглядят маловероятными.

Об этом рассказал научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, который специализируется на вопросах обороны, безопасности и технологий Рафаэль Лос в материале РБК-Украина "Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине ".

Как пояснил Лос, в первую очередь, Европа может ввести свои войска, если администрация Соединенных Штатов Америки (США) согласится на "бэкстоп" - гарантии безопасности для европейских миротворцев и поддержку им.

Второе условие заключается во введении режима прекращения огня, который завершит текущую стадию боевых действий и заставит Россию прекратить агрессию.

"Оба условия выглядят все более маловероятными, и поэтому европейцам придется пересмотреть свои варианты. Но продолжаются интенсивные переговоры в различных форматах между европейскими гражданскими и военными лидерами", - пояснил Лос.