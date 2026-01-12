ua en ru
У яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом? Що каже Свириденко

Понеділок 12 січня 2026 12:48
UA EN RU
У яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом? Що каже Свириденко Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Станом на 12 січня найскладніша ситуація зі світлом залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"Провели селекторну нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни. У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур та обледеніння ліній електропередач", - зазначила Свириденко.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області. Окремий фокус – відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів.

"Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі. Уряд у постійній координації з головами ОВА і надає всю необхідну підтримку", - долала прем'єр-міністр України.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, що російські війська у ніч на 12 січня атакували об'єкти енергетики одразу у семи областях, є значні знеструмлення користувачів.

Також під час нічної атаки 12 січня на Одещину зазнали пошкоджень об'єкти енергетики та адміністративна будівля. За даними місцевої влади, виникло знеструмлення в декількох населених пунктах області та мікрорайоні Одеси.

Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 - у Закарпатській, 36 - у Дніпропетровській та 15 - у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

