Главная » Бизнес » Энергетика

В каких регионах самая сложная ситуация со светом? Что говорит Свириденко

Понедельник 12 января 2026 12:48
В каких регионах самая сложная ситуация со светом? Что говорит Свириденко Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на 12 января самая сложная ситуация со светом остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Юлии Свириденко.

"Провели селекторное совещание со всеми областями о состоянии энергосистемы и жизнеобеспечения страны. В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур и обледенения линий электропередач", - отметила Свириденко.

По ее словам, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области. Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов.

"Держим восстановление энергосистемы на контроле. Правительство в постоянной координации с главами ОГА и оказывает всю необходимую поддержку", - преодолела премьер-министр Украины.

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, что российские войска в ночь на 12 января атаковали объекты энергетики сразу в семи областях, есть значительные обесточивания пользователей.

Также во время ночной атаки 12 января в Одесской области получили повреждения объекты энергетики и административное здание. По данным местных властей, возникло обесточивание в нескольких населенных пунктах области и микрорайоне Одессы.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

