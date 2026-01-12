В каких регионах самая сложная ситуация со светом? Что говорит Свириденко

По состоянию на 12 января самая сложная ситуация со светом остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Юлии Свириденко.

"Провели селекторное совещание со всеми областями о состоянии энергосистемы и жизнеобеспечения страны. В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур и обледенения линий электропередач", - отметила Свириденко.

По ее словам, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области. Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов.

"Держим восстановление энергосистемы на контроле. Правительство в постоянной координации с главами ОГА и оказывает всю необходимую поддержку", - преодолела премьер-министр Украины.