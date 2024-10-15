В яких областях чекати заморозків і чи варто готуватись до зими: відповідь синоптика

В яких областях і коли саме ймовірні заморозки

За словами експерта, погодні умови в Україні восени можуть бути досить різноманітними.

"Наразі у нас... сьогодні (у вівторок, 15 жовтня, - Ред.) починається зміна повітряних потоків. І зараз будуть надходити повітряні маси з північних широт", - розповіла Птуха.

З огляду на таку ситуацію синоптики прогнозують певне зниження температур. Особливо в нічні години.

Так, у деяких регіонах України найближчим часом вночі ймовірні заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі (інтенсивністю від нуля до 5 градусів):

16 жовтня - у західних областях

17-18 жовтня - по всій території України, крім південного сходу

При цьому денні температури, за словами синоптика, очікуються найближчими днями на такому ж рівні, як і зараз - від 6 до 13 градусів тепла.

"Тепліше - на Закарпатті та на півдні України", - додала Птуха. Там температура повітря вдень може прогрітись до 15 градусів за Цельсієм.