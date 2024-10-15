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В каких областях ждать заморозков и стоит ли готовиться к зиме: ответ синоптика

В некоторых областях Украины прогнозируют заморозки на почве и в воздухе (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Поскольку сейчас на календаре только середина октября, к "настоящей зиме" - со снегами и морозами - украинцам готовиться пока рановато.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

В каких областях и когда именно вероятны заморозки

По словам эксперта, погодные условия в Украине осенью могут быть достаточно разнообразными.

"Пока что у нас... сегодня (во вторник, 15 октября, - Ред.) начинается смена воздушных потоков. И сейчас будут поступать воздушные массы из северных широт", - рассказала Птуха.

Учитывая такую ситуацию, синоптики прогнозируют определенное снижение температур. Особенно в ночные часы.

Так, в некоторых регионах Украины в ближайшее время ночью возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе (интенсивностью от нуля до 5 градусов):

  • 16 октября - в западных областях
  • 17-18 октября - по всей территории Украины, кроме юго-востока

При этом дневные температуры, по словам синоптика, ожидаются в ближайшие дни на таком же уровне, как и сейчас - от 6 до 13 градусов тепла.

"Теплее - на Закарпатье и на юге Украины", - добавила Птуха. Там температура воздуха днем может прогреться до 15 градусов Цельсия.

Что известно о первом снеге в 2024 году

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

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