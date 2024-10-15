В каких областях ждать заморозков и стоит ли готовиться к зиме: ответ синоптика

В каких областях и когда именно вероятны заморозки

По словам эксперта, погодные условия в Украине осенью могут быть достаточно разнообразными.

"Пока что у нас... сегодня (во вторник, 15 октября, - Ред.) начинается смена воздушных потоков. И сейчас будут поступать воздушные массы из северных широт", - рассказала Птуха.

Учитывая такую ситуацию, синоптики прогнозируют определенное снижение температур. Особенно в ночные часы.

Так, в некоторых регионах Украины в ближайшее время ночью возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе (интенсивностью от нуля до 5 градусов):

16 октября - в западных областях

17-18 октября - по всей территории Украины, кроме юго-востока

При этом дневные температуры, по словам синоптика, ожидаются в ближайшие дни на таком же уровне, как и сейчас - от 6 до 13 градусов тепла.

"Теплее - на Закарпатье и на юге Украины", - добавила Птуха. Там температура воздуха днем может прогреться до 15 градусов Цельсия.