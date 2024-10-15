В каких областях ждать заморозков и стоит ли готовиться к зиме: ответ синоптика

Поскольку сейчас на календаре только середина октября, к "настоящей зиме" - со снегами и морозами - украинцам готовиться пока рановато.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, погодные условия в Украине осенью могут быть достаточно разнообразными.
"Пока что у нас... сегодня (во вторник, 15 октября, - Ред.) начинается смена воздушных потоков. И сейчас будут поступать воздушные массы из северных широт", - рассказала Птуха.
Учитывая такую ситуацию, синоптики прогнозируют определенное снижение температур. Особенно в ночные часы.
Так, в некоторых регионах Украины в ближайшее время ночью возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе (интенсивностью от нуля до 5 градусов):
При этом дневные температуры, по словам синоптика, ожидаются в ближайшие дни на таком же уровне, как и сейчас - от 6 до 13 градусов тепла.
"Теплее - на Закарпатье и на юге Украины", - добавила Птуха. Там температура воздуха днем может прогреться до 15 градусов Цельсия.
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
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