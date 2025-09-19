На яких напрямках найбільше боїв: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Зазначимо, що на фронті за добу 18 вересня було зафіксовано 223 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися наступати на низці напрямків, також ворог понад п'ять тисяч раз обстріляв українські позиції. Загальні добові втрати окупантів склали орієнтовно 1150 одиниць живої сили.

Також нагадаємо, що 18 вересня президент України Володимир Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ на Донеччині. Українські військові знищили приблизно 1300 росіян, полонили 100, та знешкодили ще 1100, звільнено 160 квадратних кілометрів території.