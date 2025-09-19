ua en ru
Росіяни понад 5 тисяч разів обстріляли українські позиції: оновлені карти Генштабу

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 08:52
UA EN RU
Росіяни понад 5 тисяч разів обстріляли українські позиції: оновлені карти Генштабу Фото: окупанти скинули 131 авіабомбу на наші позиції (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

На фронті за останню добу зафіксовано 223 бойових зіткнення. Ворог понад п'ять тисяч раз обстріляв українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Відомо, що вчора загарбники завдали по Україні 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 93 обстріли здійснили з РСЗВ.

Відповідь українських військових

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали удару по командному пункту та складу боєприпасів росіян, а також були атаковані два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Також ЗСУ знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Як наслідок, за 24 години втрати окупантів склали 1150 осіб.

Ситуація на напрямках

Фото: як і тривалий час найбільше зіткнень на Покровському напрямку (t.me/GeneralStaffZSU)

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, а також здійснив 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.

На Сіверському напрямку, у районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, противник 13 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.

В Генштабі зазначають, що на Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Новоіванівка, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, як і на Волинському та Поліському напрямках.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про втрати ворога на війні за минулу добу - в техніці, озброєнні та живій силі.

Варто зазначити, напередодні президент Володимир Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ на Донеччині. За його словами, нашим військовим вдалось звільнити 160 квадратних кілометрів території.

