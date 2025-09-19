На каких направлениях больше всего боев: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

Отметим, что на фронте за сутки 18 сентября было зафиксировано 223 боевых столкновения. Российские оккупанты пытались наступать на ряде направлений, также враг более пяти тысяч раз обстрелял украинские позиции. Общие суточные потери оккупантов составили ориентировочно 1150 единиц живой силы.

Также напомним, что 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области. Украинские военные уничтожили примерно 1300 россиян, пленили 100, и обезвредили еще 1100, освобождено 160 квадратных километров территории.