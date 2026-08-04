В яких країнах ЄС найбільша підтримка євроінтеграції України: опитування

Майже половина жителів Євросоюзу підтримують приєднання України до блоку. Водночас у Польщі, Німеччині та Франції спостерігається зниження рівня підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Згідно з даними опитування Polling Europe, загалом у ЄС 49% респондентів виступають за вступ України до союзу. Проти цього висловилися 39%, а ще 12% не мають чіткої думки.

Найвищий рівень підтримки зафіксували в Іспанії - 65% громадян підтримують членство України. Відносини між країнами значно зміцнилися з 2022 року: Іспанія вже підготувала понад 9 тисяч українських військових, а у 2026 році оголосила про виділення пакета оборонної допомоги на 1 млрд євро.

Також позитивно до вступу України ставляться в Італії, де "за" висловилися 52% опитаних. Водночас більшість італійців наголошують, що Київ спочатку має провести необхідні реформи.

Зміна настроїв у Польщі, Німеччині та Франції

Водночас соціологи зафіксували погіршення настроїв у трьох країнах, які раніше були серед найактивніших прибічників України - Франції, Німеччині та Польщі. Більшість їхніх громадян виступають проти надання Україні повноцінного членства з правом голосу.

Зокрема, у Польщі рівень протидії сягнув 49%. Видання зауважує, що опитування проводили на початку липня - одразу після резонансного скандалу між двома країнами.

Погіршення відносин між Києвом та Варшавою

Нагадаємо, наприкінці травня між Києвом і Варшавою загострилися дипломатичні відносини після того, як президент Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Це рішення викликало різку реакцію польської сторони. У Польщі Українську повстанську армію вважають відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку визнають геноцидом польського населення.