В яких країнах ЄС найбільша підтримка євроінтеграції України: опитування
Майже половина жителів Євросоюзу підтримують приєднання України до блоку. Водночас у Польщі, Німеччині та Франції спостерігається зниження рівня підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Згідно з даними опитування Polling Europe, загалом у ЄС 49% респондентів виступають за вступ України до союзу. Проти цього висловилися 39%, а ще 12% не мають чіткої думки.
Найвищий рівень підтримки зафіксували в Іспанії - 65% громадян підтримують членство України. Відносини між країнами значно зміцнилися з 2022 року: Іспанія вже підготувала понад 9 тисяч українських військових, а у 2026 році оголосила про виділення пакета оборонної допомоги на 1 млрд євро.
Також позитивно до вступу України ставляться в Італії, де "за" висловилися 52% опитаних. Водночас більшість італійців наголошують, що Київ спочатку має провести необхідні реформи.
Зміна настроїв у Польщі, Німеччині та Франції
Водночас соціологи зафіксували погіршення настроїв у трьох країнах, які раніше були серед найактивніших прибічників України - Франції, Німеччині та Польщі. Більшість їхніх громадян виступають проти надання Україні повноцінного членства з правом голосу.
Зокрема, у Польщі рівень протидії сягнув 49%. Видання зауважує, що опитування проводили на початку липня - одразу після резонансного скандалу між двома країнами.
Погіршення відносин між Києвом та Варшавою
Нагадаємо, наприкінці травня між Києвом і Варшавою загострилися дипломатичні відносини після того, як президент Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".
Це рішення викликало різку реакцію польської сторони. У Польщі Українську повстанську армію вважають відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку визнають геноцидом польського населення.
На тлі суперечок щодо історичної пам'яті та ролі УПА президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Пізніше від цієї державної нагороди відмовилися й колишні президенти України.
Зазначимо, соціологічні опитування в Польщі засвідчили погіршення ставлення до українців. Більше третини опитаних повідомили, що їхнє ставлення до громадян України стало гіршим.