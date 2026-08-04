В каких странах ЕС наибольшая поддержка евроинтеграции Украины: опрос

Почти половина жителей Евросоюза поддерживают присоединение Украины к блоку. В то же время в Польше, Германии и Франции наблюдается снижение уровня поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Согласно данным опроса Polling Europe, всего в ЕС 49% респондентов выступают за вступление Украины в союз. Против этого высказались 39%, а еще 12% не имеют четкого мнения.

Самый высокий уровень поддержки зафиксировали в Испании - 65% граждан поддерживают членство Украины. Отношения между странами значительно укрепились с 2022: Испания уже подготовила более 9 тысяч украинских военных, а в 2026 объявила о выделении пакета оборонной помощи на 1 млрд евро.

Также положительно ко вступлению Украины относятся в Италии, где "за" высказались 52% опрошенных. В то же время большинство итальянцев отмечают, что Киев сначала должен провести необходимые реформы.

Смена настроений в Польше, Германии и Франции

В то же время социологи зафиксировали ухудшение настроений в трех странах, которые раньше были среди самых активных сторонников Украины - Франции, Германии и Польши. Большинство их граждан выступают против предоставления Украине полноценного членства с правом голоса.

В частности, в Польше уровень противодействия достиг 49%. Издание отмечает, что опрос проводился в начале июля - сразу после резонансного скандала между двумя странами.

Ухудшение отношений между Киевом и Варшавой

Напомним, в конце мая между Киевом и Варшавой обострились дипломатические отношения после того, как президент Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Это решение вызвало резкую реакцию польской стороны. В Польше Украинскую повстанческую армию считают ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, признанную геноцидом польского населения.