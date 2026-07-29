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Ставлення поляків до українців продовжує погіршуватись: дані опитування

12:40 29.07.2026 Ср
1 хв
Більшість поляків не підтримують і вступ України до ЄС
aimg Валерій Ульяненко
Ставлення поляків до українців продовжує погіршуватись: дані опитування Фото: ставлення поляків до українців погіршується (Getty Images)
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У Польщі зафіксували погіршення ставлення громадян країни до українців. Понад третина респондентів заявили, що їхнє відношення погіршилось.

Про це свідчать результати опитування компанії Opinia24, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними соціологів, 36% поляків зазначили, що їхнє ставлення до українців за останній час погіршилося. Водночас більшість респондентів (54%) вказали, що їхня позиція залишилася без змін від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Покращення свого ставлення до українського народу зафіксували лише 3% опитаних.

Позиція щодо ЄС та військової допомоги

Крім цього, опитування засвідчило досить критичні настрої польського суспільства щодо євроінтеграції України та подальшої військової підтримки Києва:

  • 52% респондентів висловилися проти підтримки вступу України до Європейського Союзу (підтримують цю перспективу 33%);
  • 44% опитаних переконані, що Варшаві варто призупинити військову допомогу Україні через історичне питання УПА, тоді як 41% виступають за продовження підтримки.

Також більшість респондентів підтримали рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Схвально про такий крок висловилися 55% поляків, тоді як проти рішення виступили 27% респондентів.

Нагадаємо, результати нещодавнього опитування показали, що в Польщі вперше за весь період соціологічних досліджень противників прийому українських біженців стало більше, ніж прихильників.

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