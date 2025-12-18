На яких ділянках фронту Росія зосередиться у 2026 році: оцінка ISW

Росія у 2026 році, ймовірно, зосередиться на східному напрямку, зокрема в районах Лимана та Сіверська, щоб підготувати наступ на Слов’янськ і Краматорськ. Також окупанти можуть активізувати дії в районі Костянтинівки та Гуляйполя.

Про це розповіли дослідниці з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед в інтерв'ю РБК-Україна .

Наступ на "фортифікаційний пояс" на сході

За словами аналітиків, у 2026 році Росія, ймовірно, зосередиться на захопленні "фортифікаційного поясу" України та може спробувати його оточити.

"Останні інфільтрації та незначні просування в районах Лимана й Сіверська демонструють, що російські війська намагаються створити умови для наступу на Слов’янськ - найпівнічніше місто цього поясу - а також, можливо, на Краматорськ", - зазначили дослідниці ISW.

Паралельно, за їх оцінками, Росія може намагатися атакувати південну частину "фортифікаційного поясу". Проте здатність РФ сконцентруватися на цьому напрямку залежатиме від успіхів на окремих тактичних ділянках, зокрема форсування Сіверського Донця або просування на захід від Сіверська.

Аналітики також вважають, що російські війська й надалі "атакуватимуть на кількох напрямках, аби зберігати стратегічну ініціативу та тиснути вздовж всього фронту".

"Темпи наступу залишатимуться повільними через складність одночасних багатовекторних операцій. Частину сил із Покровського напрямку можуть перекинути, однак їм знадобиться час на відновлення після тривалої та виснажливої кампанії", - поясняють вони.

Південний напрямок

Окремо в дослідниці звертають увагу на південний напрямок.

"Росія також шукатиме можливості для подальшого просування в напрямку Гуляйполя з метою наблизитися на відстань в радіусі досяжності ствольної артилерії до Запоріжжя", - зазначили Собєскі та Олмстед.

За їхніми словами, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть спроби захопити населені пункти вздовж траси Т-0401 Гуляйполе-Покровське.

Водночас відкриті дані свідчать, що масштабні наступальні операції в Херсонській, Сумській та Харківській областях на початку 2026 року малоймовірні, якщо не відбудеться нових перекидань сил.

Аналітики додають, що поява нових російських підрозділів на цих напрямках може змінити такий прогноз.