В ISW оцінили ризики для України у разі втрати Покровська

Втрата Покровська не призведе до негайного обвалу української оборони в Донецькій області. Однак вивільнить значні російські бойові ресурси для інших напрямків.

Про це розповіли дослідниці з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед в інтерв'ю РБК-Україна .

"Російські війська навряд чи зможуть здійснити оперативний прорив одразу після падіння міста через позиційний характер війни, а також завдяки наявності в України потужних польових укріплень і складного рельєфу, що ускладнює просування на захід від Покровська", - зазначили аналітики.

Водночас, за їх словами, падіння Покровська вивільнить значні російські бойові ресурси. Після цього Росія зможе перекинути підрозділи щонайменше двох загальновійськових армій, які нині воюють у цьому районі, на інші ділянки фронту.

Йдеться про 51-шу ЗВА (колишній 1-й армійський корпус ДНР, Південний військовий округ) та 2-гу ЗВА (Центральний військовий округ).

Наразі 2-га ЗВА діє всередині Покровсько-Мирноградського "котла", а 51-ша ЗВА розпорошує зусилля між спробами закрити "котел" з півночі та розширенням наступу на північ і північний захід від Покровська в напрямку Добропілля.

Бої за Покровськ скували значні російські сили, а спроби 51-ї ЗВА захопити місто обмежили її можливості просуватися до Добропілля.

Аналітики зазначають, що після падіння Покровська Росія зможе перекинути ці війська, зокрема на напрямки Гуляйполя, східної частини Запорізької області та Дніпропетровської області, де нещодавні російські успіхи створюють загрозу українським оборонним лініям, або ж до "фортифікаційного поясу".

Водночас російським силам знадобиться час на відновлення після значних втрат, понесених у кампанії за Покровськ.