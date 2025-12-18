ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На каких участках фронта Россия сосредоточится в 2026 году: оценка ISW

Четверг 18 декабря 2025 13:58
UA EN RU
На каких участках фронта Россия сосредоточится в 2026 году: оценка ISW Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Ульяна Безпалько

Россия в 2026 году, вероятно, сосредоточится на восточном направлении, в частности в районах Лимана и Северска, чтобы подготовить наступление на Славянск и Краматорск. Также оккупанты могут активизировать действия в районе Константиновки и Гуляйполя.

Об этом рассказали исследовательницы по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед в интервью РБК-Украина.

Наступление на "фортификационный пояс" на востоке

По словам аналитиков, в 2026 году Россия, вероятно, сосредоточится на захвате "фортификационного пояса" Украины и может попытаться его окружить.

"Последние инфильтрации и незначительные продвижения в районах Лимана и Северска демонстрируют, что российские войска пытаются создать условия для наступления на Славянск - самый северный город этого пояса - а также, возможно, на Краматорск", - отметили исследовательницы ISW.

Параллельно, по их оценкам, Россия может пытаться атаковать южную часть "фортификационного пояса". Однако способность РФ сконцентрироваться на этом направлении будет зависеть от успехов на отдельных тактических участках, в частности форсирования Северского Донца или продвижения на запад от Северска.

Аналитики также считают, что российские войска и в дальнейшем "будут атаковать на нескольких направлениях, чтобы сохранять стратегическую инициативу и давить вдоль всего фронта".

"Темпы наступления будут оставаться медленными из-за сложности одновременных многовекторных операций. Часть сил с Покровского направления могут перебросить, однако им понадобится время на восстановление после длительной и изнурительной кампании", - объясняют они.

Южное направление

Отдельно в исследовательнице обращают внимание на южное направление.

"Россия также будет искать возможности для дальнейшего продвижения в направлении Гуляйполя с целью приблизиться на расстояние в радиусе досягаемости ствольной артиллерии до Запорожья", - отметили Собески и Олмстед.

По их словам, российские войска, вероятно, будут продолжать попытки захватить населенные пункты вдоль трассы Т-0401 Гуляйполе-Покровское.

В то же время открытые данные свидетельствуют, что масштабные наступательные операции в Херсонской, Сумской и Харьковской областях в начале 2026 года маловероятны, если не произойдет новых перебросок сил.

Аналитики добавляют, что появление новых российских подразделений на этих направлениях может изменить такой прогноз.

Что еще рассказали в ISW

Напомним, недавно аналитики ISW в интервью РБК-Украина заявили, что Россия последовательно сигнализирует, что не согласится на мирное соглашение, которое не предусматривает полной капитуляции Украины или реализации максималистских территориальных требований Москвы.

Также в ISW оценили риски для Украины в случае потери Покровска.

Кроме того, аналитики Института изучения войны указали, какое направление является одним из приоритетных для российской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW