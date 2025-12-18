На каких участках фронта Россия сосредоточится в 2026 году: оценка ISW

Россия в 2026 году, вероятно, сосредоточится на восточном направлении, в частности в районах Лимана и Северска, чтобы подготовить наступление на Славянск и Краматорск. Также оккупанты могут активизировать действия в районе Константиновки и Гуляйполя.

Об этом рассказали исследовательницы по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед в интервью РБК-Украина .

Наступление на "фортификационный пояс" на востоке

По словам аналитиков, в 2026 году Россия, вероятно, сосредоточится на захвате "фортификационного пояса" Украины и может попытаться его окружить.

"Последние инфильтрации и незначительные продвижения в районах Лимана и Северска демонстрируют, что российские войска пытаются создать условия для наступления на Славянск - самый северный город этого пояса - а также, возможно, на Краматорск", - отметили исследовательницы ISW.

Параллельно, по их оценкам, Россия может пытаться атаковать южную часть "фортификационного пояса". Однако способность РФ сконцентрироваться на этом направлении будет зависеть от успехов на отдельных тактических участках, в частности форсирования Северского Донца или продвижения на запад от Северска.

Аналитики также считают, что российские войска и в дальнейшем "будут атаковать на нескольких направлениях, чтобы сохранять стратегическую инициативу и давить вдоль всего фронта".

"Темпы наступления будут оставаться медленными из-за сложности одновременных многовекторных операций. Часть сил с Покровского направления могут перебросить, однако им понадобится время на восстановление после длительной и изнурительной кампании", - объясняют они.

Южное направление

Отдельно в исследовательнице обращают внимание на южное направление.

"Россия также будет искать возможности для дальнейшего продвижения в направлении Гуляйполя с целью приблизиться на расстояние в радиусе досягаемости ствольной артиллерии до Запорожья", - отметили Собески и Олмстед.

По их словам, российские войска, вероятно, будут продолжать попытки захватить населенные пункты вдоль трассы Т-0401 Гуляйполе-Покровское.

В то же время открытые данные свидетельствуют, что масштабные наступательные операции в Херсонской, Сумской и Харьковской областях в начале 2026 года маловероятны, если не произойдет новых перебросок сил.

Аналитики добавляют, что появление новых российских подразделений на этих направлениях может изменить такой прогноз.