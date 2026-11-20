"Це явно не був "наймасштабніший обстріл", як там лякали деякі. Ми з вами переживали набагато гірші за кількістю ракет обстріли у 2022 та 2023 роках. Але цей обстріл був довгим. Ось ця, вибачте, др***льня Києва, по 2-3 ракети всю ніч і зранку, пізній виліт стратегів та інше. Знущаються вони, коротше. Не здивований тим, що Київ знову отримує всі залпи балістики та протикорабельних ракет. Очікувано. Вони продовжать це робити далі", - написав автор каналу.

За його словами, цього разу незвичним було те, що крилаті ракети летіли не на Київ, а в західні регіони України.

"Востаннє вони західними регіонами цікавилися, можливо, тиждень-два тому, коли сканували із супутників території основних підстанцій у західних областях”, - зазначив "Ваньок".

Він також вважає, що інтенсивні обстріли Києва, які тривають уже пів року, можуть бути частиною спланованої акції.

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"Можете мене вважати параноїком, але я вважаю, що ці пів року обстрілів Києва - це суто спланована "акція". Одні витрачають космічні ресурси на обстріл саме столиці, інші не дають нічого, щоб відбиватися від цих самих атак. Це ніякий не "інсайд", нічого такого, просто так воно виглядає збоку”, - зазначив він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 20 листопада Росія випустила по Україні балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та протикорабельні ракети "Циркон" із Ростовської, Брянської та Курської областей РФ.

Крім того, ворог застосував 84 крилаті ракети Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К" із Вологодської області РФ та акваторії Чорного моря, а також 404 ударні БпЛА, зокрема 123 реактивні, з семи напрямків.