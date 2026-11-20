"Это явно не был "самый масштабный обстрел", как там пугали некоторые. Мы с вами переживали гораздо хуже по количеству ракет обстрелы в 2022 и 2023 годах. Но этот обстрел был долгим. Вот эта, извините, др***льня Киева, по 2-3 ракеты всю ночь и утром, поздний вылет стратегов и прочее. Издеваются они, короче. Не удивлен тем, что Киев снова получает все залпы баллистики и противокорабельных ракет. Ожидаемо. Они продолжат это делать дальше", - написал автор канала.

По его словам, в этот раз необычным было то, что крылатые ракеты летели не в Киев, а в западные регионы Украины.

"В последний раз они западными регионами интересовались, возможно, неделю-две назад, когда сканировали со спутников территории основных подстанций в западных областях", - отметил "Ваньок".

Он также считает, что продолжающиеся уже полгода интенсивные обстрелы Киева могут быть частью спланированной акции.

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"Можете меня считать параноиком, но я считаю, что эти полгода обстрелов Киева - это сугубо спланированная "акция". Одни тратят космические ресурсы на обстрел именно столицы, другие не дают ничего, чтобы отбиваться от этих самых атак. Это никакой не "инсайд", ничего такого, просто так оно выглядит со стороны", - отметил он.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 ноября Россия выпустила по Украине баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и противокорабельные ракеты "Циркон" из Ростовской, Брянской и Курской областей РФ.

Кроме того, враг применил 84 крылатых ракеты Х-101, "Калибр" и "Искандер-К" из Вологодской области РФ и акватории Черного моря, а также 404 ударных БпЛА, в том числе 123 реактивных, из семи направлений.