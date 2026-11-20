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Росія вночі та вранці 20 листопада масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У ДСНС показали перші фото наслідків ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Вже відомо, щоу Києві внаслідок нічної ворожої атаки загинули три людини, ще 11 - постраждали, одну особу евакуйовано. Пожежі, спричинені російським обстрілом в ніч на 20 листопада зафіксовано у трьох районах міста. У Подільському районі надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель. Фото: наслідки масованої атаки РФ на Київ (t.me/dsns_kyiv) У Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. За іншою адресою внаслідок атаки виникла пожежа на об`єкті цивільної інфраструктури У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.