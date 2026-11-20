Масована атака на Київ: з'явилися перші фото наслідків
Росія вночі та вранці 20 листопада масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У ДСНС показали перші фото наслідків ворожих ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Вже відомо, щоу Києві внаслідок нічної ворожої атаки загинули три людини, ще 11 - постраждали, одну особу евакуйовано.
Пожежі, спричинені російським обстрілом в ніч на 20 листопада зафіксовано у трьох районах міста.
У Подільському районі надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель.
Фото: наслідки масованої атаки РФ на Київ (t.me/dsns_kyiv)
У Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. За іншою адресою внаслідок атаки виникла пожежа на об`єкті цивільної інфраструктури
У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.
Нагадаємо, всю ніч та під ранок 20 листопада Росія атакувала Київ залпами балістичних ракет, цілячи зокрема по мостах.
Внаслідок масованої атаки Росії троє людей загинули (за попередньою інформацією мера Віталія Кличка, це працівники "Київводоканалу"), ще 11 осіб постраждали.
Детальніше про наслідки атаки у столиці та інших містах - в метаріалі РБК-Україна.