ППО збила дрони на підступах до Києва: деталі нічної атаки

Під час однієї з останніх повітряних для Києва існувала реальна загроза застосування ворожих БПЛА.

Як повідомляється, певна кількість дронів противника прямували на столицю, але були вражені силами та засобами ППО на підступах (про тип та кількість стане відомо пізніше, у звітах Повітряних сил ЗСУ).

Після ураження ворожих БпЛА відразу з'явилася інформація щодо начебто падіння уламків в Дарницькому районі Києва. Оперативно було проведено обстеження вказаного району загонами оперативних служб. Проте наслідків обстрілу не виявлено, тож у столиці обійшлося без руйнувань та потерпілих.

"Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосили у КМВА.