ПВО сбила дроны на подступах к Киеву: детали ночной атаки

Во время одной из последних воздушных для Киева существовала реальная угроза применения вражеских БПЛА.

Как сообщается, определенное количество дронов противника направлялись на столицу, но были поражены силами и средствами ПВО на подступах (о типе и количестве станет известно позже, в отчетах Воздушных сил ВСУ).

После поражения вражеских БПЛА сразу появилась информация о якобы падении обломков в Дарницком районе Киева. Оперативно было проведено обследование указанного района отрядами оперативных служб. Однако последствий обстрела не обнаружено, поэтому в столице обошлось без разрушений и пострадавших.

"Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнули в КГВА.