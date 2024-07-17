В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

В Україні ввечері середи, 17 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, о близько 21:28 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 21:50.

У Києві та решті областей було оголошено про відбій тривоги через загрозу від МіГ-31К. Однак у північних та східних областях триває тривога через ворожі дрони по типу "Шахед".

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Масовані обстріли України

Нагадаємо, увечері 11 липня та у ніч на 13 липня ворог запустив 5 крилатих ракет та 24 ударних дрони по території України.

А в ніч на 16 липня росіяни запустили чотири "Шахеди" й ще 8 розвідувальних дронів на південному та східному напрямках.

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