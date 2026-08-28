По Києву та області триває атака, є поранені

Ворог атакує Київ

Кличко зазначив, що надвечір у Святошинському районі, попередньо, є один постраждалий від російських обстрілів.

"Бригада медиків виїхала на місце", - уточнив він.

Ситуація в області

Ткаченко повідомив. що у Бориспільському районі поранено ще одну людину.

"Чоловік отримав осколкове поранення та був доставлений до місцевої лікарні", - уточнив він.

Голова Київської ОДА зауважив, що ворожа атака триває.

Під ударом:

склади,

приватні будинки,

інші цивільні об’єкти.

Ткаченко попросив всіх жителів регіону:

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги,

перебувати у безпечних місцях.

Рятувальники гасять пожежі

ДСНС показала відео роботи з ліквідації пожеж на Київщині після російських "прильотів" 27-28 серпня.

"2 дні роботи в надскладних умовах… Дякуємо за мужність і стійкість", - йдеться у дописі.