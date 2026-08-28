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По Києву та області триває атака, є поранені

21:55 28.08.2026 Пт
2 хв
Ворог продовжує обстріл столиці другу добу поспіль
aimg Олена Бджола
Фото: наслідки російської атаки по Київщині (t.me/dsns_telegram)

Увечері 28 серпня удари Росії по Києву та області призвели до поранень двох людей. Рятувальники гасять масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і голови Київської ОДА Тимура Ткаченка у Telegram.

Ворог атакує Київ

Кличко зазначив, що надвечір у Святошинському районі, попередньо, є один постраждалий від російських обстрілів.

"Бригада медиків виїхала на місце", - уточнив він.

Ситуація в області

Ткаченко повідомив. що у Бориспільському районі поранено ще одну людину.

"Чоловік отримав осколкове поранення та був доставлений до місцевої лікарні", - уточнив він.

Голова Київської ОДА зауважив, що ворожа атака триває.

Під ударом:

  • склади,
  • приватні будинки,
  • інші цивільні об’єкти.

Ткаченко попросив всіх жителів регіону:

  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги,
  • перебувати у безпечних місцях.

Рятувальники гасять пожежі

ДСНС показала відео роботи з ліквідації пожеж на Київщині після російських "прильотів" 27-28 серпня.

"2 дні роботи в надскладних умовах… Дякуємо за мужність і стійкість", - йдеться у дописі.

Раніше РБК-Україна писало, що через атаку РФ по Вишневому Київської області зазнав пошкоджень гіпермаркет мережі FOZZY.

Також повідомлялося, що у Бучанському районі Київщини продовжується ліквідація наслідків російського удару. Рятувальники одночасно працюють на трьох локаціях із пожежами.

Крім того, окупанти продовжують тероризувати Київ та Київську область. За дві доби РФ здійснила 38 атак.

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