По Києву та області триває атака, є поранені

Увечері 28 серпня удари Росії по Києву та області призвели до поранень двох людей. Рятувальники гасять масштабні пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і голови Київської ОДА Тимура Ткаченка у Telegram.
Кличко зазначив, що надвечір у Святошинському районі, попередньо, є один постраждалий від російських обстрілів.
"Бригада медиків виїхала на місце", - уточнив він.
Ткаченко повідомив. що у Бориспільському районі поранено ще одну людину.
"Чоловік отримав осколкове поранення та був доставлений до місцевої лікарні", - уточнив він.
Голова Київської ОДА зауважив, що ворожа атака триває.
Під ударом:
Ткаченко попросив всіх жителів регіону:
ДСНС показала відео роботи з ліквідації пожеж на Київщині після російських "прильотів" 27-28 серпня.
"2 дні роботи в надскладних умовах… Дякуємо за мужність і стійкість", - йдеться у дописі.
Раніше РБК-Україна писало, що через атаку РФ по Вишневому Київської області зазнав пошкоджень гіпермаркет мережі FOZZY.
Також повідомлялося, що у Бучанському районі Київщини продовжується ліквідація наслідків російського удару. Рятувальники одночасно працюють на трьох локаціях із пожежами.
Крім того, окупанти продовжують тероризувати Київ та Київську область. За дві доби РФ здійснила 38 атак.