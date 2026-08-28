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На Київщині продовжується ліквідація наслідків обстрілу: ДСНС показали фото

15:42 28.08.2026 Пт
2 хв
Рятувальникам доводиться відходити через атаки, що повторюються
aimg Анастасія Никончук
На Київщині продовжується ліквідація наслідків обстрілу: ДСНС показали фото Фото: ліквідація наслідків обстрілу Київської області (ДСНС)
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У Бучанському районі Київської області продовжується ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники одночасно працюють на трьох локаціях із пожежами, проте змушені переривати роботу через повторні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

У Бучанському районі Київської області продовжуються роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. На трьох локаціях виникли пожежі, до їх гасіння залучено додаткові сили та техніку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Роботу рятувальників ускладнює загроза повторних атак, що зберігається. Під час кожної повітряної тривоги фахівці змушені залишати небезпечні ділянки та відходити на безпечну відстань.

Після завершення загрози рятувальники повертаються до роботи та продовжують гасіння пожеж та розбирання наслідків ударів. Роботи продовжуються до повної ліквідації всіх осередків займання.

Фото: ДСНС

Зазначимо, що в ніч проти 28 серпня російська атака призвела до знищення приміщення та значної частини тиражу видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га", де зберігалися книги. Видавництво відоме насамперед дитячими книгами, зокрема українським перекладом серії про Гаррі Поттера.

При цьому важливо наголосити, що за останні дві доби російські війська 38 разів атакували Київ та Київську область: 27 серпня в столиці оголошували 13 повітряних тривог, а 28 серпня - вже вісім.

Нагадуємо, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вважає, що Росія застосовує тактику поетапних атак на Київ, запускаючи невеликі групи реактивних дронів з метою вимотувати українську ППО та мешканців столиці.

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