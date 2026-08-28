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РФ вдарила по гіпермаркету Fozzy у Вишневому, магазин не працює (фото)

17:00 28.08.2026 Пт
2 хв
На місці події працюють фахівці ДСНС
aimg Сергій Козачук
РФ вдарила по гіпермаркету Fozzy у Вишневому, магазин не працює (фото) Фото: FOZZY у Вишневому зазнав удару РФ (facebook.com/fozzyshop.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Внаслідок чергової російської повітряної атаки у Вишневому Київської області зазнав влучання та зазнав пошкоджень гіпермаркет мережі FOZZY. Серед людей жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку мережі FOZZY Cash&Carry у Facebook.

Наслідки влучання та ситуація на місці

У компанії зазначили, що головним підсумком інциденту є відсутність постраждалих серед працівників та відвідувачів торговельного закладу.

На місці події працюють підрозділи ДСНС. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Фахівці оцінюють масштаб завданих пошкоджень.

РФ вдарила по гіпермаркету Fozzy у Вишневому, магазин не працює (фото)

Фото: FOZZY у Вишневому зазнав удару РФ (facebook.com/fozzyshop.ua)

Наразі торговельний об'єкт повністю призупинив свою роботу. Представники мережі висловили подяку рятувальникам за оперативне реагування та мужність під час роботи на місці прильоту.

Терор проти бізнесу

Російські війська продовжують системно атакувати об'єкти українського бізнесу, завдаючи збитків логістиці, ритейлу та книговидавництву. Систематичні обстріли змушують компанії змінювати умови праці та оптимізувати витрати.

Нагадаємо, протягом 27 та 28 серпня під масованими ударами РФ опинилися склади та магазини провідних мереж.

Зокрема, росіяни завдали збитків компаніям "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen та Comfy. Крім того, постраждали торговельні точки "Фора", "Аврора", "Коло", а також низка українських книгарень і видавництв.

Через руйнування складських приміщень і торгових об'єктів ритейлер Fozzy Group скорочує витрати. У компанії ухвалено рішення тимчасово зупинити найм нових працівників, а також скасувати виплату премій та перегляд заробітних плат.

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