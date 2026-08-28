РФ вдарила по гіпермаркету Fozzy у Вишневому, магазин не працює (фото)

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Внаслідок чергової російської повітряної атаки у Вишневому Київської області зазнав влучання та зазнав пошкоджень гіпермаркет мережі FOZZY. Серед людей жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку мережі FOZZY Cash&Carry у Facebook.

Наслідки влучання та ситуація на місці У компанії зазначили, що головним підсумком інциденту є відсутність постраждалих серед працівників та відвідувачів торговельного закладу. На місці події працюють підрозділи ДСНС. Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Фахівці оцінюють масштаб завданих пошкоджень. Фото: FOZZY у Вишневому зазнав удару РФ (facebook.com/fozzyshop.ua) Наразі торговельний об'єкт повністю призупинив свою роботу. Представники мережі висловили подяку рятувальникам за оперативне реагування та мужність під час роботи на місці прильоту.