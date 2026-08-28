RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

По Киеву и области продолжается атака, есть раненые

21:55 28.08.2026 Пт
2 мин
Враг продолжает обстрел столицы вторые сутки подряд
aimg Елена Бджола
Фото: последствия российской атаки по Киевщине (t.me/dsns_telegram)

Вечером 28 августа удары России по Киеву и области привели к ранениям двух людей. Спасатели гасят масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.

Враг атакует Киев

Кличко отметил, что к вечеру в Святошинском районе, предварительно, есть один пострадавший от российских обстрелов.

"Бригада медиков поехала на место", - уточнил он.

Ситуация в области

Ткаченко сообщил. что в Бориспольском районе ранен еще один человек.

"Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу", - уточнил он.

Глава Киевской ОГА отметил, что вражеская атака продолжается.

Под ударом:

  • склады,
  • частные дома,
  • другие гражданские объекты.

Ткаченко попросил всех жителей региона:

  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги,
  • находиться в безопасных местах.

Спасатели тушат пожары

ГСЧС показала видео работы насчет ликвидации пожаров в Киевской области после российских "прилетов" 27-28 августа.

"2 дня работы в сверхсложных условиях… Спасибо за мужество и стойкость", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за атаки РФ по Вишневому Киевской области получил повреждения гипермаркет сети FOZZY.

Также сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация последствий российского удара. Спасатели одновременно работают на трех локациях с пожарами.

Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать Киев и Киевскую область. За двое суток РФ совершила 38 атак.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна России против Украины