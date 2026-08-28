По Киеву и области продолжается атака, есть раненые

Вечером 28 августа удары России по Киеву и области привели к ранениям двух людей. Спасатели гасят масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.
Кличко отметил, что к вечеру в Святошинском районе, предварительно, есть один пострадавший от российских обстрелов.
"Бригада медиков поехала на место", - уточнил он.
Ткаченко сообщил. что в Бориспольском районе ранен еще один человек.
"Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу", - уточнил он.
Глава Киевской ОГА отметил, что вражеская атака продолжается.
Под ударом:
Ткаченко попросил всех жителей региона:
ГСЧС показала видео работы насчет ликвидации пожаров в Киевской области после российских "прилетов" 27-28 августа.
"2 дня работы в сверхсложных условиях… Спасибо за мужество и стойкость", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за атаки РФ по Вишневому Киевской области получил повреждения гипермаркет сети FOZZY.
Также сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация последствий российского удара. Спасатели одновременно работают на трех локациях с пожарами.
Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать Киев и Киевскую область. За двое суток РФ совершила 38 атак.