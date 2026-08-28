По Киеву и области продолжается атака, есть раненые

Вечером 28 августа удары России по Киеву и области привели к ранениям двух людей. Спасатели гасят масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.

Враг атакует Киев

Кличко отметил, что к вечеру в Святошинском районе, предварительно, есть один пострадавший от российских обстрелов.

"Бригада медиков поехала на место", - уточнил он.

Ситуация в области

Ткаченко сообщил. что в Бориспольском районе ранен еще один человек.

"Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу", - уточнил он.

Глава Киевской ОГА отметил, что вражеская атака продолжается.

Под ударом:

склады,

частные дома,

другие гражданские объекты.

Ткаченко попросил всех жителей региона:

не игнорировать сигналы воздушной тревоги,

находиться в безопасных местах.

Спасатели тушат пожары

ГСЧС показала видео работы насчет ликвидации пожаров в Киевской области после российских "прилетов" 27-28 августа.

"2 дня работы в сверхсложных условиях… Спасибо за мужество и стойкость", - говорится в сообщении.