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По Киеву и области продолжается атака, есть раненые

21:55 28.08.2026 Пт
2 мин
Враг продолжает обстрел столицы вторые сутки подряд
aimg Елена Бджола
По Киеву и области продолжается атака, есть раненые Фото: последствия российской атаки по Киевщине (t.me/dsns_telegram)
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Вечером 28 августа удары России по Киеву и области привели к ранениям двух людей. Спасатели гасят масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.

Враг атакует Киев

Кличко отметил, что к вечеру в Святошинском районе, предварительно, есть один пострадавший от российских обстрелов.

"Бригада медиков поехала на место", - уточнил он.

Ситуация в области

Ткаченко сообщил. что в Бориспольском районе ранен еще один человек.

"Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу", - уточнил он.

Глава Киевской ОГА отметил, что вражеская атака продолжается.

Под ударом:

  • склады,
  • частные дома,
  • другие гражданские объекты.

Ткаченко попросил всех жителей региона:

  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги,
  • находиться в безопасных местах.

Спасатели тушат пожары

ГСЧС показала видео работы насчет ликвидации пожаров в Киевской области после российских "прилетов" 27-28 августа.

"2 дня работы в сверхсложных условиях… Спасибо за мужество и стойкость", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за атаки РФ по Вишневому Киевской области получил повреждения гипермаркет сети FOZZY.

Также сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация последствий российского удара. Спасатели одновременно работают на трех локациях с пожарами.

Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать Киев и Киевскую область. За двое суток РФ совершила 38 атак.

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