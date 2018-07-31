"Киевтеплоэнерго" передают две ТЭЦ и мусоросжигательный завод

Сегодня истекает действие соглашения между "Киевэнерго" и КГГА

Коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" сегодня передадут в управления две столичные теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также мусоросжигательный завод "Энергия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".

Сообщается, что сегодня в 24:00 после фиксации показаний газовых счетчиков предприятий объекты будут переданы "Киевтеплоэнерго", так как 31 июля заканчивается действие продленного соглашения между "Киевэнерго" и Киевской городской государственной администрацией.

Отметим, действие соглашения на управление столичным энергетическим комплексом между "Киевэнерго" и КГГА истекло 31 декабря 2017 года, но было продлено в связи с передачей имущества. Сегодня завершается второй этап передачи объектов "Киевтеплоэнерго".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало киевский мусоросжигательный завод "Энергия" с 1 августа возвращают в управление города. В связи с этим он временно прекратил принимать мусор для утилизации остатков отходов в бункерах. В КГГА объяснили, что это плановое технологическое требование, которое не повлечет негативных последствий для функционирования города.